Фахівці довели, що цукор підживлює різні форми раку

Раціон харчування, багатий цукром, може підживлювати різні форми раку, показало нове дослідження вчених з Університету Техасу. В ході попередніх робіт було встановлено, що пухлини використовують глюкозу в якості енергії для мутації і поширення по всьому тілу. Тепер фахівці встановили, що певні ракові клітини, які викликають рак легенів, рак голови та шиї, рак стравоходу і рак шийки матки, більш залежні від цукру, ніж інші.

Нові дані показують, що плоскоклітинний рак в більшій мірі залежить від надходження в організм глюкози. Ця форма захворювання використовує більш високі рівні білка, який переносить глюкозу в клітини, щоб вони могли розмножуватися, кажуть експерти. «У нас була підозра, що багато ракових клітин в значній мірі залежать від цукру, необхідного для енергопостачання, - каже доктор Юнг-Он Кім. - Нам вдалося виявити, що один конкретний тип раку - плоскоклітинний рак - використовує помітно більше цукру, ніж інші види раку. Надалі ми маємо намір дізнатися, чому так відбувається».

Вчені нагадують, що надмірне споживання цукру також може призвести до таких захворювань як цукровий діабет, ожиріння і хвороби серця.