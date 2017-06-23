Фарба для волосся підвищує ризик розвитку раку грудей

Дослідники з Університету Рутгерса виявили збільшення ризику розвитку раку молочної залози при використанні жінками фарби і хімічних розпрямлювачів для волосся.

Щоб прийти до таких висновків, вчені вивчили 4000 чорних і білих жінок, опитавши їх на предмет використання різних засобів для волосся. Потім експерти проаналізували історії хвороб учасників, щоб оцінити, чи підвищували ці засоби ймовірність виникнення раку молочної залози. Отримані результати показали, що чорні жінки, які використовували темну фарбу для волосся, на 51% частіше страждали від раку грудей. Ці жінки також мали на 72% вищий ризик розвитку естроген-позитивного раку молочної залози, який є найбільш поширеним типом захворювання. У білих жінок використання хімічних розпрямлювачів викликало 74% збільшення шансів постраждати від раку грудей. В цілому, чорні жінки мають 11% -ний ризик розвитку захворювання, а білі жінки - 13% -ний ризик, підсумовують дослідники.

Попередні роботи також показали, що існує зв'язок між агресивними процедурами для волосся і раком молочної залози, але більшість цих робіт не включали вивчення чорних жінок.