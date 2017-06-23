Названо сім головних помилок у харчуванні

Багато з нас приходять до здорового способу життя і правильного харчування, як його складової частини, лише через експерименти над своїм організмом. Щоб не допустити серйозних порушень, пропонуємо сьогодні переглянути звичний раціон і відшукати такі поширені грубі помилки в харчуванні.

Прийом їжі строго по годинах. Привчивши свій організм до харчування за часом, людина втручається в природних хід реакцій і процесів, тим самим прискорюючи або гальмуючи їх. Наприклад, науково доведено, що шлунок людини виділяє травні соки більш ніж тричі на добу.

Відповідно, людина відчуває голод ще до призначеного обіду або вечері, а під час трапези поглинає настільки більше їжі, що виділеного тепер соку не вистачає для повноцінної переробки. Залишки неперетравленої їжі піддаються процесам бродіння, гниття, викликаючи ряд захворювань. Вихід простий: їсти потрібно частіше і за бажанням організму, але меншими, при цьому рівномірними порціями.

Суцільні перекушування. Наскільки б Ви не були зайняті і затребувані, в гонитві за успіхом можна забувати про повноцінний обід. Навіть кілька ситних перекусів протягом робочого дня не замінять комплексної трапези з обов'язковою гарячою стравою. А ось перекушування, що заповнюють нестачу сил, повинні бути легкими - фрукти, овочі, горіхи, йогурти та ін.

Відмова від сніданку. Тривалі перерви між прийомами їжі (більше 12 годин) не рекомендовані, тому що можуть викликати розлад шлунково-кишкового тракту. Тому після ночі, коли знижується рівень глюкози в крові, потрібно порадувати свій організм апетитним і поживним сніданком, який стане джерелом енергії для відмінної фізичної та інтелектуальної працездатності.

Пізня вечеря. Цю помилку найчастіше скоюють патологічні «сови», яких вранці неможливо нічим нагодувати - підняти з ліжка! Зате ввечері після насиченого трудового дня вони готові без контролю відновлювати сили рясним поглинанням їжі. Так Ви навантажуєте шлунок, активність якого знижується до вечора.

Невитрачена енергія від надлишків їжі формує жирові запаси. Щоб уникнути надмірної ваги, слід вечеряти мінімум за 3 години до сну, причому, остання трапеза повинна бути легкою - переважно молочно-фруктовою.

Швидке поглинання їжі. Ритм життя сучасної людини набирає нереальні швидкості. Тому, щоб встигнути втілити всі плани в життя, багато їдять на ходу, причому, за пару хвилин. Такі щоденні марафони можуть і зовсім якось зупинити шлунково-кишковий тракт через непосильне навантаження. Відповідно, на кожний прийом їжі потрібно виділяти 20-30 хвилин, тим більше, що саме по закінченню такого часу настає відчуття ситості.

Велика кількість м'ясних страв. Типовими м1ясоїдами вважаються чоловіки, в підсвідомості яких закладений інстинкт добувача і мисливця. Хоча і багато представниць прекрасної статі відчувають пристрасть до м'ясних страв і делікатесів. Однак заради відмінної роботи серця, зміцнення опорно-рухового апарату необхідно кілька разів на тиждень замінювати м'ясо рибою, птицею, кисломолочними продуктами, які корисні для організму і краще перетравлюються.

Любов до солі. Досолювання буквально кожного блюда загрожує проблемами з нирками, серцем, судинами, зором. Важливо дотримуватися норми - 5 г на добу (приблизно чайна ложка). Якщо організм вимагає солі, бажано включити в раціон солоні продукти, а не сіль у чистому вигляді.

Джерело: ladyhealth.com.ua