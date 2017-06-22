30 хвилин щоденної ходьби вдвічі знижує шанси померти від раку

Регулярні прогулянки протягом 30 хвилин в день можуть знизити шанси померти від раку майже в два рази, показують нові дослідження. В ході вивчення пацієнтів з раком молочної залози і раком кишечника було встановлено, що фізична активність має великий вплив на виживання.

У першому дослідженні фахівці з Гарвардського університету протягом семи років спостерігали за 1000 чоловіками з третьою стадією раку кишечника, який поширився на прилеглі тканини. Згідно з отриманими результатами, люди, які займалися помірними фізичними навантаженнями 30 хвилин в день п'ять днів на тиждень, мали на 42% менше шансів померти. Крім того, ці пацієнти жили довше, якщо рак повертався.

У другому дослідженні австралійські експерти з Технологічного університету Квінсленда вивчили 194 жінки, які нещодавно перенесли операцію з видалення пухлини молочної залози. Одна група пацієнтів дотримувалася 180 хвилин помірної фізичної активності на тиждень на протязі восьми місяців, в той час як інша група учасників вела звичайний спосіб життя. Обидві групи були обстежені через вісім років. Жінки, які тренувалися, мали на 55% більше шансів залишитися в живих.

Вчені говорять, що навіть помірні фізичні навантаження можуть уповільнити зростання пухлини або запобігти її поверненню за рахунок зниження рівня гормонів.