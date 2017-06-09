Корінь кульбаби ефективний у боротьбі з раковими клітинами

У ході здійснення досліджень лікарям вдалося зафіксувати цікаву закономірність. Виявилося, що корінь кульбаби ефективно протистоїть раковим захворюванням. Під час проведення випробувань вчені довели, що екстракт цієї рослини вбиває онкологічні клітини. Слід зауважити, що ініціаторами комплексних спостережень стали співробітники з клінічного центру, розташованого в Сполучених Штатах Америки. Медикаменти, створені на основі кореня кульбаби, вбивають патогенні бактерії протягом 48 годин.

За словами дослідників, в ході проведення спостережень фахівці задіяли 72-річного добровольця, який мав злоякісне новоутворення. Як ліки випробуваний пив чай ​​з коренем кульбаби. Через 4 місяці у пацієнта почалася ремісія. Результати проведених дослідів показали, що екстракт цієї рослини допомагає боротися з раком.

Корінь кульбаби лікує онкологію грудей, товстої кишки, легенів, печінки і простати.