Червона цибуля може стати ефективним помічником в боротьбі з раком, показують нові дослідження канадських вчених.

За словами фахівців, цей смачний овоч багатий сполуками, які допомагають знищувати ракові пухлини. Так, антоціани, які відповідають за темне забарвлення цибулі, пригнічують поширення ракових клітин, в той час як флавоноїд кверцетин має той же ефект, скорочуючи розмір ракової пухлини. При цьому наголошується, що будь-який тип цибулі, незалежно від її кольору, може допомогти знищити рак. Експерти кажуть, що цибуля активізує шляхи, які викликають загибель ракових клітин, а також сприяє розвитку несприятливих для пухлини умов, руйнуючи зв'язки між клітинами.

У ході випробувань учені впливали на ракові клітини товстої кишки кверцетином, витягнутим з п'яти різних сортів цибулі. Було встановлено, що червона цибуля володіє найбільш вираженим протираковим ефектом. Відзначається, що кверцетин знижує рівень заліза в ракових клітинах, яке вони використовують для свого росту. В ході недавніх досліджень також було встановлено, що цибуля ефективна при знищенні клітин раку молочної залози.

Найближчим часом фахівці мають намір провести клінічні випробування на людях.