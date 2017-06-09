Люди, які вживають знежирене молоко, більше схильні до розвитку хвороби Паркінсона
Фахівці виявили звязок між регулярним вживанням знежирених молочних продуктів та хворобою Паркінсона.
Люди, які п'ють знежирене молоко, більш схильні до розвитку хвороби Паркінсона, показало дослідження вчених з Гарвардського університету. Фахівці виявили значний зв'язок між регулярним вживанням знежирених молочних продуктів - таких, як йогурт, молоко і сир - і розвитком неврологічного стану.
Щоб прийти до таких висновків, експерти протягом 25 років відстежували 130000 чоловік. Було встановлено, що люди, які пили знежирене або частково знежирене молоко більш, ніж один раз в день, мали на 39% більше шансів на розвиток хвороби Паркінсона, ніж люди, які пили таке молоко рідше одного разу на тиждень. Оцінивши вживання інших молочних продуктів з низьким вмістом жиру, включаючи йогурт і сир, вчені встановили, що люди, які споживали три порції таких продуктів в день, на 34% частіше страждали від хвороби Паркінсона, ніж люди, які споживали менше однієї порції в день. Експерти підкреслили, що, хоча відносне збільшення ризику було значним, лише у небагатьох людей насправді розвинулася хвороба Паркінсона.
Дослідники підозрюють, що всі молочні продукти підвищують ризик розвитку хвороби Паркінсона за рахунок зниження рівня захисних хімічних речовин в організмі. Але фахівці вважають, що жирні молочні продукти зменшують цей ефект, так як насичений жир протидіє процесу, в ході якого ці захисні молекули, звані уратами, виводяться з організму.