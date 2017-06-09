Люди, які вживають знежирене молоко, більше схильні до розвитку хвороби Паркінсона

Люди, які п'ють знежирене молоко, більш схильні до розвитку хвороби Паркінсона, показало дослідження вчених з Гарвардського університету. Фахівці виявили значний зв'язок між регулярним вживанням знежирених молочних продуктів - таких, як йогурт, молоко і сир - і розвитком неврологічного стану.

Щоб прийти до таких висновків, експерти протягом 25 років відстежували 130000 чоловік. Було встановлено, що люди, які пили знежирене або частково знежирене молоко більш, ніж один раз в день, мали на 39% більше шансів на розвиток хвороби Паркінсона, ніж люди, які пили таке молоко рідше одного разу на тиждень. Оцінивши вживання інших молочних продуктів з низьким вмістом жиру, включаючи йогурт і сир, вчені встановили, що люди, які споживали три порції таких продуктів в день, на 34% частіше страждали від хвороби Паркінсона, ніж люди, які споживали менше однієї порції в день. Експерти підкреслили, що, хоча відносне збільшення ризику було значним, лише у небагатьох людей насправді розвинулася хвороба Паркінсона.

Дослідники підозрюють, що всі молочні продукти підвищують ризик розвитку хвороби Паркінсона за рахунок зниження рівня захисних хімічних речовин в організмі. Але фахівці вважають, що жирні молочні продукти зменшують цей ефект, так як насичений жир протидіє процесу, в ході якого ці захисні молекули, звані уратами, виводяться з організму.