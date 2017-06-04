Новий препарат проти раку простати дає приголомшливі результати

Британські вчені заявили, що клінічні випробування нового препарату для лікування раку простати дали "приголомшливі результати".

Зокрема, як повідомляє New England Journal of Medicine ( "Медичний журнал Нової Англії"), застосування препарату "абіратерон" (Abiraterone) на ранніх стадіях захворювання рятує життя багатьох пацієнтів.

Професор Ніколас Джеймс з Університету Бірмінгема, який очолює дослідження, повідомив також, що цей препарат дає найбільш вражаючі результати з усіх, які йому коли-небудь доводилося спостерігати при лікуванні раку простати.

"Абіратерон", також відомий як "Зайтіга" (Zytiga), відноситься до препаратів гормональної терапії. На відміну від хіміотерапії, коли медикаменти вбивають клітини злоякісної пухлини, даний препарат перешкоджає надходженню до пухлини тестостерону, що не дає їй рости.

Вчені стверджують, що провели випробування приблизно на двох тисячах пацієнтів.

Одним з них давали тільки препарати гормональної терапії, іншим - також препарати гормональної терапії плюс "абіратерон".

В результаті з другої групи померли 184 людини, з першої ж групи пацієнтів померли 262 людини.

Щорічно у Великобританії у 46,5 тисячі чоловіків діагностують рак простати. Близько 11 тисяч з них помирають від цієї хвороби.