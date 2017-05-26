​Регулярне вживання кави може запобігти розвитку раку печінки

Регулярне вживання кави може допомогти запобігти розвитку раку печінки, передбачає нове дослідження вчених з Університету Саутгемптона.

Фахівці виявили, що люди, які п'ють тільки одну чашку кави в день, мають на 20% менше шансів на розвиток однієї з найбільш поширених форм онкологічного захворювання - гепатоцелюлярної карциноми. При цьому вживання двох чашок кави в день знижує ризик розвитку раку печінки на 35%, в той час як вживання п'яти чашок кави удвічі скорочує ймовірність встановлення даного діагнозу. Експерти відзначають, що навіть кава без кофеїну може надавати захисний ефект. Такі висновки були зроблені вченими після аналізу 26 досліджень за участю понад 2 мільйонів осіб.

«Кава має низку переваг для здоров'я, і ​​останні дані свідчать про те, що її вживання може зробити істотний вплив на ризик розвитку раку печінки, - каже доктор Олівер Кеннеді. - Ми абсолютно не закликаємо до того, що кожна людина повинна почати пити по п'ять чашок кави в день. Необхідно провести більше досліджень, щоб в повній мірі оцінити користь і шкоду вживання високих доз кавового напою».