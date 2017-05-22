«Розумний» пластир розповість лікарям про загоєння ран у пацієнтів

«Розумний» пластир, який може виявити, наскільки добре заживає рана, відправляючи при цьому повідомлення лікарю, буде випробуваний протягом наступного року, повідомляють вчені з Університету Суонсі. Мініатюрні датчики, встановлені в пластирі, можуть виявляти інфекції і оцінювати згортання крові. «Розумний» пластир також може підключатися до смартфону, щоб відстежувати інші чинники - наприклад, харчування - які можуть гальмувати процес загоєння ран.

За словами фахівців, завдяки новій розробці лікар буде знати про стан конкретної рани в будь-який момент часу, щоб змінити терапію і підібрати більш ефективне лікування. В результаті лікування стане більш персоніфікованим. Експерти відзначають, що вони планують зробити «розумні» пластирі доступними за ціною для закладів охорони здоров'я.

В даний час вчені проводять клінічні випробування «розумних» пластирів, які світяться яскраво-жовтим кольором, якщо рана була інфікована. Це дозволить дати медикам раннє попередження про інфекції, що розвивається всередині рани, так як існуючі методи виявлення інфекції можуть займати до 48 годин.