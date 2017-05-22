Під час реалізації комплексних спостережень фахівці з'ясували, що розмова з самим собою позитивно впливає на розумові здібності людини.

Такий висновок дослідники зробили після здійснення кількох випробувань. Слід зауважити, що ініціаторами експериментів стали співробітники з Бангорського університету, розташованого в Британії. Повідомляється, що підсумки проведених спостережень опубліковані в одному із зарубіжних журналів. Виявилося, що внутрішній діалог допомагає в прийнятті важливих рішень.

На думку фахівців, така розмова корисна для здоров'я людей. Подібна поведінка може свідчити про високий рівень IQ. В ході реалізації дослідів вчені задіяли 28 добровольців. Всім піддослідним роздали аркуші з текстовими завданнями, що визначають когнітивні здібності.

З'ясувалося, що хлопці та дівчата, які проговорювати свої дії вголос, мають розвиненіші розумові здібності.