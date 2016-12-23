Учені: Морепродукти продовжують життя і омолоджують організм

Регулярне споживання морепродуктів омолоджує організм і загалом продовжує життя. До такого висновку прийшли вчені з Гарвардського університету, які спостерігали за здоров’ям кількох тисяч добровольців протягом 15 років, повідомляє агентство «Азертадж».

Учасники експерименту, які регулярно вживали морепродукти, на 30 відсотків рідше страждали від серцево-судинних захворювань. Також вони виявилися менше схильними до ризику інсульту.

Загалом, завдяки високому вмісту в морепродуктах жирних кислот омега-3, ризик передчасної смерті знижується на 27 відсотків.

Дієтологи вважають, що морепродукти допоможуть одужати людям, що страждають від зайвої ваги і проблем з травленням.