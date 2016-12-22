Учені: Сон на боці запобігає появі синдромів Паркінсона і Альцгеймера

Cон на боці благотворно позначається на здоров'ї людини, повідомляє Informing.

За словами фахівців, під час сну в такій позі мозок очищається від непотрібних відходів, що запобігає появі синдромів Паркінсона і Альцгеймера.

У ході експериментів, які були проведені на мишах, фахівці вводили їх у стан наркотичного сну в різних позах і за допомогою МРТ відстежували стан їхнього мозку.

Учені відстежили лімфатичні шляхи, що відповідають за виведення відходів з мозку. У результаті виявилося, що після виведення зайвих відходів мозок починав краще функціонувати.

Після проведення цього експерименту вчені всім наполегливо радять спати на боці.