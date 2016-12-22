Ірландський професор відкрив новий орган в тілі людини

Професор хірургії Келвін Коффі

Професор хірургії Келвін Коффі з Університету Лімерика в Ірландії запропонував класифікувати частину травної системи як окремий орган і присвятити їй окремий розділ науки, повідомляє Quibbll.

На його думку, протягом більш ніж ста років брижу помилково вважали частиною черевної порожнини, що складається з декількох розділених фрагментів, тоді як насправді вона є самостійним органом.

Лікар підкреслив, що вивчення патологій брижі має стати окремим полем для медичних робіт так само, як зараз окремо вивчаються гастроентерологія, колопроктологія тощо.

У процесі досліджень професор Коффі виявив, що брижа, яка прикріплює кишечник до черевної порожнини, складається не з декількох фрагментів, не поєднаних між собою, як вважалося раніше. Хірург з'ясував, що всі ці частини насправді пов'язані один з одним і формують довгий самостійний орган.

Келвін Коффі зазначив, що якщо лікарі будуть розглядати брижу як орган і займуться її вивченням — в підсумку це підвищить якість життя пацієнтів, знизить кількість ускладнень і допоможе пацієнтам швидше видужувати.

За словами медика, після того, як виявлені нюанси анатомії брижі і вивчена її структура, наступним етапом має стати вивчення її функцій. Якщо наука буде розуміти, як повинна функціонувати брижа, лікарі зможуть ідентифікувати патології цього органу і лікувати їх. Професор Коффі уточнив, що вивчення брижі стане новою сферою медичної науки.

Повідомляється, що зміни в програму медичних вузів будуть внесені вже в цьому році. Нова класифікація брижі як протяжного органу вже додана в один із найавторитетніших підручників — «Анатомію Грея».