Учені виявили нові побічні ефекти знеболювальних засобів

З’ясувалося, що найбільш згубно знеболювальні діють на жінок, повідомляє VistaNews.

При тривалому прийомі анальгетиків і інших видів знеболювальних препаратів істотно підвищується ризик втрати слуху, що з часом призводить до повної глухоти. Учені проаналізували дані не менше п'ятдесяти тисяч учасників експерименту і виявили істотний вплив деяких препаратів на слухові рецептори.

При особливо тривалому терміні прийому ліків згубні зміни слуху виникають і у чоловіків, а ось для жінок навіть незначна доза анальгетиків може виявитися дуже небезпечною.

Серед найбільш небезпечних медикаментів вчені виділяють засіб ацетамінофен. Цей препарат може посприяти різкому виникненню інсультів та інфарктів, оскільки його дія вкрай ускладнює роботу серцевого м'яза. Аналогічні побічні ефекти вчені виявили і при перевірці наслідків регулярного прийому антидепресантів.

Результати експерименту опубліковані на сторінках спеціалізованого журналу «American Journal of Epidemology». Але назвати точні причини виникнення такого феномена вчені не можуть.

Фахівці підкреслили абсолютну нешкідливість деяких інших, більш слабких препаратів, але, в свою чергу, ці препарати не надають настільки ефективного впливу на джерело болю.