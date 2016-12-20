Учені встановили головну причину розвитку аутизму

Як з'ясувалося, найбільш імовірною причиною появи хвороби є нестача деяких білкових з’єднань в мозку, повідомляє VistaNews.

Діяльність людського мозку залежить від успішної взаємодії цілого комплексу умов. Одним з найважливіших ознак нормального функціонування мозку вчені назвали наявність достатнього обсягу білка nSR100. Цей білок відповідає за здатність людини контролювати свої дії. У страждаючих від аутизму людей спостерігається гострий дефіцит nSR100. Для підтвердження своїх припущень, вчені провели експеримент над мишами.

У піддослідних мишей штучно знизили зміст nSR100 в мозку. Відразу після цього руху гризунів ставали метушливими. Вони не могли адекватно сприймати дійсність і відповідати на зовнішні подразники. Саме такі ознаки характерні для захворювання на аутизм у людей. Вже досить давно вчені виявили закономірність між проявами аутизму і рівнем вмісту nSR100.

Єдиним питанням залишалося тільки встановити причинно-наслідковий зв'язок. Це відкриття може допомогти в створенні ліків проти аутизму, якщо вдасться знайти спосіб штучного підвищення рівня nSR100.