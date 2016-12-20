Учені: два ківі в день позбавлять від втоми і захистять від депресії

Південнокорейські вчені заявили про те, що вживання двох ківі в день дозволить не тільки уникнути відчуття втоми, але й позбавить людину від депресії, повідомляє Informing.

Як розповіли фахівці, вони провели дослідження, в якому брали участь 54 студенти чоловічої статі. Усі вони не мали важких фізичних або психологічних захворювань.

У рамках експерименту їх розділили на дві групи. Учасникам однієї з груп було запропоновано протягом шести тижнів вживати в їжу по половинці ківі. Ті, хто потрапив до другої групи, з'їдали по два плоди щодня.

Після закінчення експерименту вчені проаналізували самопочуття його учасників. Виявилося, що ті добровольці, які вживали по два ківі в день, були більш активними і менш схильними до депресій.

Учені пояснюють це тим, що в ківі міститься велика кількість вітаміну С. Він необхідний організму для того, щоб легше справлятися з наслідками стресу. Також у ківі багато калію, який покращує стан людей, котрі страждають від гіпертонії. У цьому фрукті велика кількість антиоксидантів і речовин, що поліпшують роботу травної системи.