Вчені: Глибоководні бактерії лікують рак простати

Вчені з Великобританії знайшли принципово новий спосіб лікування раку простати, повідомляє BBC. Відзначається, що метод, заснований на використанні лазера і препарату з глибоководних бактерій, вже показав свою ефективність в результаті випробувань на людях.

Результати досліджень, проведених на 413 чоловіках, показали, що у половини з них повністю зникли сліди захворювання.

Відзначається, що новий метод безпечніший всіх, використовуваних в даний час, тому що не призводить до імпотенції і нетримання.

Бактерії, на основі яких виготовляється препарат, живуть в повній темряві. Коли на них потрапляє промінь лазера, вони активізуються і вбивають ракові клітини, залишаючи саму простату здоровою. Однак, даний вид лікування застосовується лише на ранніх стадіях розвитку хвороби.