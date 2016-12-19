Учені: Верблюди можуть допомогти розробити ліки від раку

Учені з Каліфорнійського університету в Ріверсайді (США) заявили про те, що в організмі верблюдів присутня речовина, яку можна використовувати для лікування онкологічних захворювань, повідомляє Informing.

До того ж, ця речовина може бути ефективною і при лікуванні артриту, розсіяного склерозу, астми і хвороби Альцгеймера.

Спеціаліст Сін Ге розповів, що це ж речовину їм вдалося виявити в організмі лам. Вивчивши її, вчені побачили, що вона здатна знищувати ракові клітини. Тепер дослідники мають намір розробити препарати на її основі.

Як вважають фахівці, необхідно ввести препарати, створені на основі антитіл лам і верблюдів в організм людини. Вони запустять імунну реакцію, і ракові клітини будуть знищені. Це пояснюється тим, що антитіла тварин сімейства верблюжих блокують «неправильні» матриксні металопротеінази (ММР), які сприяють поширенню ракових клітин.