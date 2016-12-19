Учені описали реакцію мозку на закоханість

Команда вчених з Японії виявила, що стан закоханості пов'язаний зі зменшенням обсягу сірої речовини в стріатумі (смугастому тілі) головного мозку. Крім того, романтичне почуття за допомогою позитивного досвіду підвищує відчуття суб'єктивного щастя людини і значимість соціальної винагороди в рамках стосунків, йдеться в журналі Frontiers in Psychology, повідомляє «Ридус».

Учені відзначають, що романтичні стосунки вважаються одним із найбільш впливових факторів у повсякденному житті. Поки науці відомо, що стимули, пов'язані зі станом закоханості, часто призводять до підвищення активності системи винагороди (сукупність структур нервової системи, що беруть участь в регулюванні і контролі поведінки за допомогою позитивних реакцій на дії), в яку входить і смугасте тіло мозку.

Відомо також, що закоханість викликає структурні зміни в мозку. Так, вона супроводжується підвищеним виробленням гормонів, наприклад дофаміну. Крім того, у перші дні в закоханих людей ослаблений когнітивний контроль, що підтвердив ряд психологічних тестів.

Дослідження японських учених почалося з питання про те, з чим це пов'язано.

Спочатку вони встановили, що більшість процесів, які відбуваються в мозку людини під час закоханості, проходять через смугасте тіло, що робить його ключовим для цього стану. Однак, які нейронні структури, що викликають реакцію стріатума, відносяться до романтичної любові, вчені до цих пір не розуміли.

У дослідженні взяли участь 56 недавно закохалися молодих людей, а також 57 осіб, які не перебували у стосунках (останні склали контрольну групу). Закоханих попросили заповнити шкалу суб'єктивного щастя, після чого їх обстежили за допомогою МРТ. Середній бал особистого щастя в групі закоханих склав 5,1 проти 4,6 в контрольній групі. Магнітно-резонансна томографія при цьому показала, що в закоханих відбулися структурні зміни в мозку: щільність сірої речовини в стріатумі виявилася значно нижчою. Більш закоханих нічого не відрізняло від звичайних людей.

До речі, у своїй статті дослідники відзначили, що процеси, що відбуваються в мозку через закоханість, багато в чому схожі з процесами, які відчувають люди при наркотичній або алкогольній залежності. Наприклад, вживання кокаїну або алкоголю точно також пов'язано зі зниженням щільності сірої речовини в різних частинах стріатума. «Подібно до кокаінозалежних пацієнтів, людина в ранній стадії романтичної любові демонструє і зниження когнітивного контролю», — додають вчені.

У статті наголошується, що це було одноразове дослідження, а тому причинно-наслідкові зв'язки встановлювати ще рано. Поки вчені зважилися лише висунути припущення, що за рахунок змін мозок намагається адаптуватися до «бомбардування» гормонами.