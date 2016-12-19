У Бразилії медики для лікування опіків застосували риб’ячу шкіру

36-річна Марія Іньєс Кандідо да Сілва працювала офіціанткою в ресторані бразильського міста Руссас, на півночі країни, коли поруч із нею вибухнув газовий балон, повідомляє Quibbll.

У результаті інциденту жінка отримала важкі опіки рук, ноги, шиї та частини обличчя.

Лікарі опікового відділення лікарні José Frota Institute в місті Форталеза, що північному сході Бразилії, запропонували їй радикально нове лікування опіків — обробку ран за допомогою шкіри прісноводної риби Тілапія, широко поширеної в цій місцевості.

Тілапія відома своєю стійкістю до багатьох хвороб.

Жінка згадує, біль був настільки нестерпним, що вона була згідна на все. Але результат перевершив найсміливіші сподівання Марії.

Використання риб'ячої луски як пластиру можна назвати першим в історії медицини.

У цьому місяці повинні закінчиться перші клінічні випробування нової методики лікування опіків, у якому взяли участь близько 50 пацієнтів опікового відділення.

Перед використанням риб'ячої шкіри Тілапії дослідники пропускають її через спеціальний процес з видалення лусочок, м'язових тканин, токсинів і будь-яких можливих джерел захворювання. Також риб'яча шкіра повністю позбавляється і характерного запаху.

Дослідження показали, що шкіра знижує ризик інфекцій, а крім того, вона є дуже доступним за вартістю матеріалом для лікування опіків. Вона піддається відповідній обробці і ламінуванню, а потім зберігається в спеціальних холодильниках у місті Сан-Пауло.

Смужки обробленої для використання шкіри риби, довжиною 10-20 см, можуть зберігається до двох років.