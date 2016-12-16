Учені: «Сови» і «жайворонки» відрізняються за здоров’ям і зовнішністю

Наукові співробітники Університету Корі в Сеулі розповіли про те, що «сови» і «жайворонки» відрізняються не тільки ритмом біологічного годинника, але і зовнішністю, і навіть станом здоров'я, повідомляє Informing.

Учені провели масштабне дослідження, в якому брали участь більше 1,6 тис добровольців у віці від 37 до 59 років. Вивчивши біоритми цих людей, вчені розділили їх на три групи. До першої увійшли ті, хто прокидається дуже рано ( «жайворонки»). До другої потрапили ті, хто любить довше поспати вранці, але пізно лягає («сови»). У третю групу внесли людей з проміжними біоритмами.

Проаналізувавши стан здоров'я добровольців, дослідники помітили, що у «жайворонків» спостерігається часто знижений рівень ліпідів в крові. Виявилося також, що чоловіки «сови» частіше хворіють на діабет, ніж «жайворонки». Жінки «сови» мають схильність до зайвої ваги. Зайві кілограми у них накопичуються в основному в області живота.

Але, при цьому, жінки «сови» виглядають молодшими за тих представниць прекрасної статі, які прокидаються рано. І це незважаючи на те, що вони схильні до шкідливих звичок і гірше сплять.