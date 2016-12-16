Учені: Газовані напої руйнують головний мозок

Ці зміни подібні до тих, які переживають онкохворі або ж пацієнти психлікарні, повідомляє InfoResist.

Такі висновки були зроблені в результаті експерименту над щурами, в раціон яких ввели солодку газовану воду замість звичайної води. У підсумку це вплинуло на зміну поведінки тваринок.

Це вже не перші повідомлення про школду гащованих напоїв. Раніше американські вчені вже заявляли, що дві банки газованої води в день можуть скоротити життя людини вдвічі. Причина того — цукор, який ускладнює роботу серця і печінки. А ось саме вплив на мозок був вперше досліджений групою Джейн Франклін.