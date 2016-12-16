Учені: Газовані напої руйнують головний мозок
Австралійські вчені під керівництвом Джейн Франклін довели, що люди, які регулярно вживають солодкі газовані напої, ризикують пережити структурні зміни мозку.
Ці зміни подібні до тих, які переживають онкохворі або ж пацієнти психлікарні, повідомляє InfoResist.
Такі висновки були зроблені в результаті експерименту над щурами, в раціон яких ввели солодку газовану воду замість звичайної води. У підсумку це вплинуло на зміну поведінки тваринок.
Це вже не перші повідомлення про школду гащованих напоїв. Раніше американські вчені вже заявляли, що дві банки газованої води в день можуть скоротити життя людини вдвічі. Причина того — цукор, який ускладнює роботу серця і печінки. А ось саме вплив на мозок був вперше досліджений групою Джейн Франклін.