Вчені вияснили, яким чином пухлини переростають у метастази

Фото: Wikipedia

Група вчених зі Школи медицини Ікан при госпіталі Mount Sinai в США і Регенсбурзького університету в Німеччині з'ясували, яким чином виникають вторинні ракові метастази, якщо первинна пухлина вже була видалена, пише наукове видання Nature.

В результаті дослідження з'ясувалося, що злоякісні клітини можуть поширюватися по організму не тільки зі сформованої пухлини, а й на самих ранніх етапах формування хвороби.

Відзначається, що навіть при повному видаленні первинної пухлини ці "сплячі" клітини залишаються в організмі і чекають своєї години.

Отримані результати допоможуть вченим зробити більш ефективною хіміотерапію. В даний час йдуть пошуки "вимикача", який перетворює "сплячі" клітини в злоякісні метастази. Це дозволить дізнатися, як зупинити зростання метастазів, що вбивають людину.