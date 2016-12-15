Генетики пояснили походження сучасного сифілісу

Міжнародний колектив генетиків виявив походження бактерій, що викликають сучасний сифіліс. Присвячене цьому дослідження опубліковано в журналі Nature Microbiology, повідомляє видання «Нескучные новости».

Зёясувалося, що предком бактерій Treponema pallidum, котрі викликають сифіліс, є штам, який існував ще в XVIII столітті, а в 1960-х мутував у свою сучасну форму. Цьому сприяло відкриття і активне застосування антибіотиків, особливо пеніциліну.

Дослідження припускає справедливість двох теорій, що пояснюють появу бактерії Treponema pallidum в Європі в XVIII столітті. Згідно з першою, в Старий Світ штам був завезений з Америки командою Христофора Колумба. Друга гіпотеза припускає, що Treponema pallidum і раніше існували в Європі.

Зараз, як відзначають автори дослідження, все більше штамів виявляються несприйнятливими до терапії з використанням препаратів, що містять антибіотик другої лінії азитроміцин. Застосування цієї речовини як антибактеріальний засіб широкого спектра дії призвело, як вважають генетики, не тільки до зниження поширення сифілісу, але й до підвищення резистентності до терапії.