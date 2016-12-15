Учені розповіли, яка доза аспірину запобігає раку

Колектив учених з наукових організацій штату Орегон в США з'ясував, що застосування невеликих доз аспірину допоможе запобігти раку, а саме, може знижувати розростання ракових клітин і їхнє метастазування, повідомляє VistaNews.

Дослідження проводилося за підтримки Національного інституту здоров'я і Американської серцевої асоціації.

Низькі дози аспірину не роблять прямого впливу на ракові клітини, вони лише впливають на зниження однією з функцій тромбоцитів, які залишаються без можливості активувати «онкобілок» c-MYC, що займається поширенням заражених клітин по всьому організму. Вчені з Oregon Health & Science University та Університету штату Орегон уточнюють, що протиракові здатності показують саме дуже низькі дози аспірину, адже важливо звести до мінімуму ризик кровотечі, який є проблемою для всіх антитромбозних ліків.

Американські вчені, зокрема професор Крейг Вільямс, переконані, що проведене ними дослідження вперше показує здатність тромбоцитів впливати на онкобілок c-MYC, підвищений прояв якого було виявлено в третині випадків раку товстої кишки і в 42% при раку підшлункової залози. При цьому фахівці відзначають, що низькі дози аспірину можуть також служити і профілактикою онкологічних захворювань.