Голодування допомагає боротися з лейкемією у дітей

Лейкемія або лейкоз - злоякісне захворювання системи кровотворення. Найпоширенішою його формою у дітей є гострий лімфобластний лейкоз, який, до речі, досить добре піддається лікуванню (у 90% випадків пацієнти одужують), а у дорослих - гострий мієлоїдний лейкоз. Перший тип захворювання також зустрічається і серед дорослих, але в цьому випадку його результат значно гірший.

Дієтичні обмеження, в тому числі і голодування, не раз доводили свій благотворний вплив на організм, в тому числі і на уповільнення процесів старіння. Ефективність певних дієт також була доведена навіть при лікуванні деяких серйозних пухлин, тобто тих, які розвиваються не з клітин кровотворної системи.

Команда дослідників з Медичного центру Університету Техасу під керівництвом Ченчена Чжена (Сhengcheng (Alec) Zhang) вперше вирішила з'ясувати, чи може впливати обмеження в їжі на гемопоетичні злоякісні утворення, тобто пухлини, які розвиваються з найбільш ранніх попередників клітин крові, і наскільки сильний вплив має дієта сама по собі, без основних методів лікування.

З етичних причин випробування такої методики на людях неможливе. Тому вчені створили кілька ліній мишей з двома формами гострого лімфобластного лейкозу, а також гострого мієлоїдного лейкозу. Перший пов'язаний зі злоякісним переродженням основних "працівників" імунної системи - В-клітинами і Т-клітинами, другий тип задіює інші білі кров'яні клітини - макрофаги і гранулоцити. В обох випадках ракові клітини залишаються незрілими і безконтрольно діляться, через що нормальні учасники кровотворної системи просто витісняються. В результаті розвиваються анемії і інфекції.

Всі гризуни, крім контрольних груп, пережили шість циклів, що складалися з дня голодування, який йшов за добою повноцінного прийому їжі. Через сім тижнів експерименту ракові клітини у тварин з гострим лімфобластним лейкозом практично не піддавалися виявленню, а в контрольній групі мишей їх налічувалося в середньому 68%.

"Крім того, після лікування голодом розмір селезінки і лімфатичних вузлів - оціночні показники, які використовують при лікуванні лейкемії - у модельних мишей був близький до нормальних, - розповідає Чжен в прес-релізі. - Більш того, кілька забарвлених флуоресцентними білками ракових клітин у голодуючих гризунів починали вести себе як нормальні клітини".

У статті, опублікованій авторами дослідження в журналі Nature, повідомляється, що після закінчення експерименту миші, які нормально харчувалися, вмирали протягом 59 днів, тоді як 75% голодуючих тварин проживали понад 120 днів без ознак лейкозу.

Для того щоб розібратися, яким саме чином голодування сприяє знищенню раку, дослідники звернулися до лептину - молекули клітинної сигналізації. Відомо, що при голодуванні вміст лептину в крові знижується.

Попередні роботи показали, що у людей, хворих на гострий лімфобластний лейкоз, спостерігається ослаблення роботи лептинових рецепторів. Тобто імунна система організму фактично позбавляється можливості дізнатися про присутність раку і занадто повільно на нього реагує, щоб запобігти розвитку.

Після голодування і повернення до нормальної дієти рівень активності лептинових рецепторів різко збільшувався. При цьому автори роботи відзначають, що швидкість, з якою це відбувається, відповідає швидкості видалення з крові ракових клітин. Важливо, що при повторних циклах голодування даний ефект посилюється.

У той же час гострий мієлоїдний лейкоз характеризується, навпаки, підвищенням рівня лептину. Дослідники вважають, що цей фактор зробив лікування голодом неефективним в даному випадку.

Що стосується планів на майбутнє, то їх чимало. Дане дослідження розглядало голодування як окремий метод. Тепер належить з'ясувати, наскільки він буде ефективний у складі комплексної терапії.