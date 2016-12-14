Учені: жири корисніші за вуглеводи

Вчені стверджують, що вживання продуктів, котрі містять насичені жири (молочні продукти, м'ясо і тропічні масла), і продуктів з низьким рівнем вуглеводів призводить до того, що людина швидше скидає зайві кілограми. Також, молочна продукція допомагає захистити серце і судини і перешкоджає виникненню раку і діабету II типу, повідомляє видання IsraInfo.

Жири сприяють зниженню тиску і рівня глюкози. А ось рафіновані вуглеводи, за словами фахівців, потрапляючи в організм, перетворюються в цукор і провокують стрибок інсуліну. Це, в свою чергу, призводить до відкладення жиру в клітинах.

У зв'язку з отриманими результатами, дієтологи вважають, що необхідно міняти рекомендації щодо дієтичного харчування.

«Люди не повинні їсти їжу з високим вмістом вуглеводів, як радили фахівці все останнє десятиліття. Замість цього, наш раціон повинен бути в значній мірі заснований на їжі з високим вмістом жирів. Це дозволить запобігти зростанню епідемії цукрового діабету 2 типу та боротися з проблемою ожиріння», — заявив експерт в області кардіології Шериф Султан, який представляє університет Ірландії.