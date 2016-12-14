Учені: Обережність у старості пояснюється всиханням мозку

Своїми висновками геронтологи з Єльського університету поділилися на сторінках видання Nature Communications, повідомляє видання oane.ws.

Комплексні спостереження дозволили фахівцям виявити факт залежності обсягу сірої речовини в головному мозку і зниженням тяги до ризику. Було доведено, що навіть незалежно від віку всихання мозку викликає підвищену обережність та інші властиві людям похилого віку зміни в поведінці.

Американські експерти відзначають, що з віком люди намагаються менше ризикувати, вибираючи старі, перевірені часом методи. Такий консерватизм може пояснюватися віковими змінами в головному мозку, що успішно довели дослідники Єльського університету. Подальші наукові дослідження в цьому напрямку повинні допомогти вченим знайти спосіб, як позбавити від проблем людей, схильних до авантюр, і також тих, хто, навпаки, не здатний іти й на мінімальний ризик. Зрозуміло, що обидві крайності можуть бути причиною психологічного дискомфорту і не тільки.