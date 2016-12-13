Гройсман: Уряд більше не буде фінансувати стіни лікарень і ліжко-місця

Про це повідав Прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Кабінет Міністрів, за його словами, затвердив розроблену новою командою Міністерства охорони здоров'я України концепцію реформи системи охорони здоров'я, що містить низку новацій. Перехід до нової системи спочатку торкнеться первинної ланки, а згодом – вторинної та спеціалізованої.

У рамках реформи передбачена зміна системи фінансування. Кошти виділятимуться на медичну послугу для конкретного громадянина, "а не на стіни лікарень і ліжко-місця".

"Досить фінансувати сьогодні стіни закладів охорони здоров'я. Треба фінансувати конкретну медичну послугу, яка має отримати достатню вартість, конкретну послугу, в якій буде зрозуміла заробітна плата лікаря. Ми маємо перейти до автономізації медичних закладів, прив'язати фінансування за медичну послугу за конкретною людиною", - наголосив він.

"Людина хоче отримати конкретну послугу – звертається до закладу, отримала цю послугу – держава за нею заплатила, - заявив Володимир Гройсман. - Тоді ми будемо мати конкуренцію, тоді ми будемо мати якість, нормальну заробітну плату лікарів і розвиток матеріально-технічної бази".

Говорячи про заплановані зміни, Володимир Гройсман зазначив, що у рамках Національного солідарного медичного страхування передбачено існування національного оператора-страховика. Лікарі матимуть вільний вибір, де працювати: найманим працівником, відкрити свою практику, орендувати кабінет і самостійно адмініструвати базу своїх пацієнтів. У свою чергу право пацієнта – знайти свого лікаря, якому він довіряє.

Згідно з ухваленими Урядом рішеннями, з 1 квітня 2017 року в Україні запрацює система референтного ціноутворення та з 1 січня – механізм реімбурсації на ліки проти серцево-судинних захворювань, цукрового діабету ІІ типу та бронхіальної астми, що дозволить досягнути справедливих цін на ліки в Україні.

У проекті бюджету на 2017 рік Уряд передбачив 150 млн на створення центрів серцево-судинної хірургії у містах країни. На 2 млрд грн до 5,9 млрд грн збільшено ресурс на закупівлю медичних препаратів. При цьому Уряд продовжуватиме закупівлі ліків через міжнародні організації.

Раніше Парламент підтримав урядову ініціативу, що спростила реєстрацію ліків в Україні, вироблених у ЄС, США, Канаді, Японії, Австралії та Швейцарії.

Водночас у 2017 році відбудеться підвищення заробітної плати медичних працівників, зауважив Володимир Гройсман.

"Ми хочемо добитися відповідної якості лікарських засобів, справедливості формування їх ціни, системи компенсації-реімбурсації за надання ліків громадянам. Це буде наша інвестиція у рівень здоров'я і якість життя", - заявив він.