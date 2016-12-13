Отрута кобри допомагає у діагностиці раку у людей
Науковці заявили, що їм вдалося розробити унікальний препарат, що допомагає в діагностиці онкологічних захворювань.
Слід зауважити, що ініціаторами досліджень виявилися співробітники з клінічних центрів, розташованих в Індії. За словами експертів, завдяки проведенню дослідів лікарі створили ліки, до складу якого входить отрута кобри. Вчені з університету Тезпура заявили, що основу препарату становлять альфа-нейротоксини.
Об'єднавши отруту таїландської кобри з напівпровідниковими наночастинками кадмію, медики ввели нововведення в організм пацієнтів. Унікальні ліки виявили наявність ракових клітин в тілі добровольців. Для виявлення стадії захворювання фахівці опромінили пухлину ультрафіолетовим світлом.
За словами вчених, препарат ефективний у ранній діагностиці злоякісних новоутворень.