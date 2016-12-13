Учені: тривожний сон може свідчити про божевілля на ранній стадії

Дослідження показали, що людина, яка спить не найбільш спокійним чином, а смикається, штовхається руками і ногами уві сні, схильна до божевілля і частіше за інших схильна до хвороби Паркінсона. Вчені провели дослідження в одному з будинків для літніх Монреаля. Вік учасників огляду коливався в межах 60-65 років. Медики проводили свої спостереження за літніми людьми протягом п'яти років, повідомляє oane.ws.

Так, із 26 випробовуваних виявилося, що понад 90% сплять дуже тривожним сном і б'ються руками і ногами, перебуваючи у фазі глибокого сну. 14 з них захворіли в результаті паркінсонізмом, 4 мають хворобу Альцгеймера, а в 7 пацієнтів лікарі діагностували безумство. Вчені заявляють, що норма швидкої фази сну — це коли всі м'язи розслаблені і спляча людина поводиться спокійно і повністю умиротворено.

Зараз учені ще не можуть пояснити прямого зв'язку певних рухів уві сні і хвороби, але стверджують, що простежується певна циклічний зв'язок у багатьох пацієнтів, які перебували під наглядом. Дослідники заявили, що продовжать свої спостереження і розширять масштаб вивчення цієї проблеми, щоб в майбутньому хвороби можна було діагностувати на ранній стадії і успішно їх лікувати.