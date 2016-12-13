Учені виявили 37 вірусів, які можуть знищити людство

За словами фахівців, ці віруси вже давно поширюються серед людей. Поки динаміка їхнього поширення не загрожує людству. Але в разі виникнення пандемії, всі вони здатні поставити під загрозу існування нашої цивілізації, повідомляє Informing.

Провідний автор дослідження Марк Вулхауз розповів, що деякі з цих вірусів поширюються переважно серед тварин. Також існують віруси, які поки знаходяться в пасивному стані. «Існуючу крихку рівновагу може бути зруйновано в будь-який момент — досить лише незначного втручання в біосферу», — підкреслив Вулхаус.

Учений звертає увагу на те, що людям слід серйозніше ставитися до вірусної загрози. Важливо сформувати перелік найнебезпечніших вірусів і стежити за їхнім розповсюдженням, щоб не допустити виникнення пандемії.

Вулхауз зазначив, що одним із найбільш небезпечних вірусів зараз є коронавірус близькосхідного респіраторного синдрому, який порівнюють за рівнем загрози з Еболою.