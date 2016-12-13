Учені: Миття голови в перукарні може стати причиною інсульту

Миття голови в перукарнях і салонах може стати причиною інсульту. Про це розповіли вчені, що працюють в Університеті біологічних досліджень у Нью-Йорку, повідомляє VistaNews.

Фахівці заявляють, що люди піддають своє здоров’я загрозі, коли сідають в особливі крісла в перукарнях, оскільки їхня конструкція зроблена так, що деякі нерви в області шиї стискаються, що стимулює різке підвищення кровоносного тиску.

Відзначимо, що нахил голови назад також сприяє притоку крові до мозку. Багато людей впевнені, що це хороший знак, однак, як заявляють лікарі-терапевти, саме такий спосіб завдає значний негативний ефект.

Саме тому, за словами науковців, значна кількість випадків інсультів відбувається в перукарнях і салонах. Тому експерти не радять людям, у яких є хвороби серця та ендокринної системи, користуватися цими послугами.