Науковці з’ясували, що навчання в університеті може призвести до ожиріння

У середньому, кожен випускник вищих навчальних закладів товстішає на 4,5 кілограма, йдеться в статті, опублікованій в Journal of Nutrition Education and Behavior, повідомляє «РИА «Новости».

«Міф про «сім кілограмів першокурсника» вже кілька разів спростовувався. З іншого боку, наше дослідження показує, що існує небезпека набору зайвої ваги студентами протягом всіх чотирьох або п'яти років їх навчання у вузі», — заявила Ліззі Поуп з університету Вермонта (США).

Поуп і її колеги прийшли до таких висновків, спостерігаючи за здоров'ям більше ста студентів, які навчалися в університеті Вермонта, починаючи з першого курсу і закінчуючи отриманням диплома. Під час вступу, як відзначають вчені, 23% учасників експерименту страждало від ожиріння, а їхня середня вага становила 66 кілограм.

За час навчання в коледжі їхня середня вага виросла до 71 кілограма, а число випускників, які страждають від ожиріння, зросло до 41%, що майже в два рази більше. Приблизно третина від цієї зайвої ваги була набрана учасниками дослідів на першому курсі, інші 66% були набрані в наступні три або чотири роки навчання.

Це, з одного боку, розвіює міф про те, що студенти товстіють в основному на першому курсі, а з іншого, свідчить про те, що подібний процес все ж відбувається. Подібна динаміка розвитку ожиріння в студентів, як вважає Поуп, підтверджує думку, що лікарі повинні стежити за вагою не тільки першокурсників, а й інших студентів вузів.

Чому це відбувається? У вчених немає певної відповіді, проте вони зазначають, що лише 15% студентів займалися зарядкою протягом того часу, який рекомендується ВООЗ і закладами охорони службами США. До того ж, більшість із них їла нездорову їжу і майже не вживали фруктів і овочів. Виправлення цих проблем, як вважають автори статті, допомогло б знизити масштаби цієї епідемії ожиріння.