Учені: У недовареній курці знайдена небезпечна бактерія

Американські вчені з Мічигану в процесі дослідження виявили в недовареному м’ясі курки небезпечний вид бактерії Campylobacter jejuni. При її потраплянні в організм людини відразу розвивається гострий біліарний сепсис, повідомляє oane.ws.

У процесі бесіди з журналістами вчений Лінда Менсфілд відразу повідомила, що сучасні штами вірусів вже проявили стійкість до різних препаратів, так що лікування пацієнтів з гострим біліарним сепсисом може не давати ефекту. Цей вид небезпечного захворювання, що вражає нервову систему, здатний викликати параліч м'язів.

Лікування лікарськими препаратами тільки загострює перебіг хвороби, оскільки перші симптоми схожі на звичайне отруєння, де присутня блювота і нудота. Після цього у пацієнтів спостерігається слабкість, а далі починається параліч верхньої частини тіла, при якому вже терміново потрібна вентиляція легенів хірургічним шляхом. Campylobacter jejuni також викликає запалення кишечника і стає причиною артриту Рейтера.