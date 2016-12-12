Лікарі: Любов до красивого взуття на підборах може «вийти боком»
Кожен раз, коли жінка одягає взуття на підборах, вона перевантажує свої суглоби.
Жінки, які регулярно носять туфлі на високих підборах, повинні знати: у них підвищений ризик розвитку остеоартриту, повідомляє MedDaily.
Аналіз показав: кожен раз, коли жінка одягає взуття на підборах, вона, сама не підозрюючи, перевантажує свої суглоби. А це вже може призвести до раннього розвитку остеоартриту.
Зокрема, в небезпеці знаходяться колінні суглоби. Вони починають зношуватися, хворіти і втрачати свою рухливість. Чим вищий каблук, тим більше коліно навантажується при контакті ноги із землею. У принципі, аналогічний ефект спостерігається, коли жінка перестає рухатися. Тривале ходіння на каблуках (навшпиньки) призводить до болів, переломів, стискання нервів і збільшеного зносу і суглобів, і м'яких тканин.