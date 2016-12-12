Лікарі: Любов до красивого взуття на підборах може «вийти боком»

Лікарі: Любов до красивого взуття на підборах може «вийти боком»

Кожен раз, коли жінка одягає взуття на підборах, вона перевантажує свої суглоби.

Джерело: Відомості

Жінки, які регулярно носять туфлі на високих підборах, повинні знати: у них підвищений ризик розвитку остеоартриту, повідомляє MedDaily

Аналіз показав: кожен раз, коли жінка одягає взуття на підборах, вона, сама не підозрюючи, перевантажує свої суглоби. А це вже може призвести до раннього розвитку остеоартриту.

Зокрема, в небезпеці знаходяться колінні суглоби. Вони починають зношуватися, хворіти і втрачати свою рухливість. Чим вищий каблук, тим більше коліно навантажується при контакті ноги із землею. У принципі, аналогічний ефект спостерігається, коли жінка перестає рухатися. Тривале ходіння на каблуках (навшпиньки) призводить до болів, переломів, стискання нервів і збільшеного зносу і суглобів, і м'яких тканин.

 

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