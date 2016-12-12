Учені: Свята згубно впливають на стан серця

Кількість смертей на великі свята щорічно зростає. Смертність викликана в першу чергу проблемами з серцем, якими на сьогоднішні страждають більше 40% земного населення, повідомляє oane.ws.

Серцевий напад, викликаний гострим коронарним синдромом на Новий рік, явище досить часте. Вчені роблять акцент на те, що ближче до грудневих свят погода стає холоднішою, а спосіб життя менш рухливий. Плюс до всього новорічні столи дають велике навантаження на травлення і відповідно на роботу серця людини. Такі навантаження не кожному організму під силу, додають вчені. Багато факторів поглиблюються великою кількістю алкогольних напоїв та тютюновими виробами, які ведуть до дуже негативних наслідків.

Так, зазначають вчені, на кінець грудня 2015 року 80% летальних випадків були викликані проблемами з серцем і лише 20% алкогольним і харчовим отруєнням.

У зв'язку з цим відкриттям британські вчені настійно рекомендують стежити за своїм раціоном харчування під час новорічних свят. Особливо, підкреслюють дослідники, це слід робити людям, котрі страждають на кардіозахворювання.