Учені: «Солі для ванн» приховують смертельну небезпеку

У Міністерстві охорони здоров’я Баварії висловлюють занепокоєння щодо збільшення числа смертей, пов’язаних із так званими дизайнерськими наркотиками, повідомляє VistaNews.

Усе більше людей з Баварії вмирають після вживання таких модних наркотиків, як солі для ванн або трави.

Фахівцями зафіксовано, що через нові психоактивні речовини, штучно вироблені в лабораторіях, цьогоріч померли 33 людини, що на 12 смертей більше, ніж у минулому році.

Загалом у Баварії за 2016 рік померло понад 270 осіб, причина смерті яких криється в наркотиках.

Солі являють собою дрібноструктурний порошок, який зазвичай вдихають або курять. Наркотичні солі є похідними мефедрона або його аналогів і офіційно називаються МДПВ (метилдіоксипіровалерон). У багатьох країнах сіль офіційно заборонена законодавством, однак, є й такі держави, де подібний наркотик є у вільному продажу. Розповсюджувачі продають солі у вигляді підживлення для кімнатних рослин або як морську сіль для ванн. Саме завдяки подібним хитрощам ці небезпечні для здоров’я речовини проникають на вільний ринок і гублять мільйони життів, інформує gidmed.com.

По суті, наркотики під назвою сіль здатні всмоктатися в організм через будь-яку слизову поверхню, а відтак їх можуть використовувати і поширювати в різних формах, наприклад, у таблетках, розчинах або порошках.

Однак найчастіше цей наркотик є порошком з кристалічною структурою, схожою на сіль. В організмі виявити сліди подібних наркотичних речовин досить-таки складно, оскільки традиційні тести на наркотики їх не визначають. Хоча сольових наркоманів нескладно визначити за зовнішнім виглядом. Осіб, залежних від солі, нерідко можна розпізнати за вельми неохайним зовнішнім виглядом. У них часто набряклі обличчя і руки, а на шкірі може ясно проступати висип, який є свого роду побічною реакцією на прийом МДВП. Крім того, найважливішою ознакою залежності є постійна брехня і помітне падіння інтелекту.

Виконавчий директор мюнхенської служби соціальної підтримки Condrobs Єва Ігатнер впевнена, що велика кількість смертей від наркотиків пов’язана з відсутністю так званих «споживчих приміщень», тому люди помирають вдома на самоті без можливості застосування препаратів в безпечному гігієнічному середовищі.

У той же час у міністерстві охорони здоров’я вороже ставляться до створення подібних приміщень, оскільки це полегшить процес придбання наркотичних препаратів, так само як і приверне увагу розповсюджувачів наркотиків.