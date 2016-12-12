Вчені знайшли черговий супер-продукт, що дозволяє поліпшити якість життя і продовжити його термін

Проект вражає масштабністю: вивчено 29 наукових досліджень, переглянуті історії хвороби 819 тисяч учасників. Детально вивчені 12 тисяч випадків ішемічної хвороби серця, дев'ять тисяч випадків інсульту, 18 тисяч - раку і серцево-судинних захворювань, а також понад 85 тисяч смертей.

Була виявлена ​​закономірність: щоденне вживання горіхів в їжу дозволяє уникнути ряду проблем зі здоров'ям. Так, у тих, хто їсть 20 грамів горіхів щодня, ризик розвитку ішемії серця на 30% нижчий, ризик розвитку раку на 15 відсотків менший, а ймовірність передчасної смерті знижена на 22 відсотки.

Всі горіхи корисні для здоров'я: лісові та волоські горіхи. Також корисні і плоди арахісу, які є бобами. У горіхах міститься маса корисних речовин, в тому числі магнію і поліненасичених жирів, що грають важливу роль у скороченні ризику серцево-судинних захворювань і зниження рівня холестерину.