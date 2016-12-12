Вчені: Відсутність сексу загрожує чоловікам смертю

Відсутність сексу в підсумку, може навіть призвести до смертельного результату. Особливо небезпечним в такому випадку, є вік чоловіків старше 40 років.

Вчені-кардіологи і сексопатологи під час тривалих досліджень помітили певну закономірність. Ця закономірність пов'язує вік, стан здоров'я з періодичністю занять сексом. Припинення сексуальної активності збільшує ризик захворювання серцево-судинної системи, особливо в старшому віці.

У наукових дослідженнях взяли участь півтори сотні добровольців, що погодилися певний час не займатися сексом. В результаті з'ясувалося, що в такому разі погіршення здоров'я рівнозначно втраті здоров'я як у завзятого курця, що багато років не випускає сигарети з рота. В результаті, у випробовуваних збільшилася небезпека виникнення всього спектра серцево-судинних захворювань. А у чоловіків старшого віку така небезпека могла навіть привести до несподіваної зупинки серця. Тому поряд з періодичним заняттям сексом кожен чоловік такого віку повинен мати в кишені нітрогліцирин.