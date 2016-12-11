Учені: сексуальне життя покращує роботу мозку у жінок

У ході досліджень з'ясувалося, що гетеросексуальні жінки, що мають часті статеві контакти, мають гарну пам'ять, що пов'язано зі стимулюванням гіпокампу - зони головного мозку, відповідальної, крім іншого, за перехід короткочасної пам'яті в довготривалу.

Вчені проводили опитування серед жінок до 30 років на тему того, як часто вони займаються сексом. Потім жінки пройшли тести на запам'ятовування. Ті жінки, хто вдавався до інтиму частіше інших, показали кращі результати в запам'ятовуванні слів.

Вчені вважають, що часті статеві контакти стимулюють роботу гіпокампу. Ця зона мозку відповідає за консолідацію пам'яті і утримання уваги. Дослідники визнали, що приблизно так само на мозок впливає і фізичне навантаження. Але секс-таки краще, він до того ж ще і приємний.