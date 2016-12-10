Вірус з дитячої мумії XVII століття може переписати історію чорної віспи

Віруси, що викликають чорну або натуральну віспу по праву вважаються одними з найбільш смертоносних патогенів, з якими довелося зіткнутися людству. При цьому віспа стала першим захворюванням, проти якого медики застосували вакцину, і залишається єдиним, яке вдалося повністю перемогти з її допомогою. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про це в 1980 році.

Проте історія цього захворювання, яке забрало мільйони життів по всьому світу, до цих пір залишається багато в чому загадковою. Один з головних питань "Коли саме вірус вперше заразив людини?". Характерні для віспи рубці були виявлені на єгипетських муміях віком 3000-4000 років. Деякі дослідники навіть поставили такий діагноз фараону Рамсесу V.

Усталену думку похитнула мумія дитини, що жила в 17 столітті, яку виявили в домініканській церкві Святого Духа у Вільнюсі (Литва). Спочатку дослідження останків не мало ніякого відношення до віспи. Більш того, мумія не мала будь-яких зовнішніх проявів захворювання. Але зразок її тканин був відправлений для аналізу древньої ДНК в лабораторію Хендріка Пойнара (Hendrik Poinar) в Університет Макмастера (Канада). Його постдокторант Анна Дагган (Ana Duggan) на превеликий подив виявила, що зразок багатий збудником натуральної віспи.

Дослідникам вдалося побудувати високоякісну копію геному вірусу, причому зроблено це було вперше для того стародавнього зразка. Виявилося, що ДНК збудника істотно відрізняється від сучасних штамів, в тому числі, наявністю двох мутацій.

На наступному етапі генетики побудували родинне дерево 49 штамів XX століття і впровадили в нього штам, виявлений в мумії. Таким чином, вони простежили еволюцію збудника в зворотному порядку до загального предка, який, ймовірно, виник між 1530 і тисяча шістсот п'ятьдесят четвертим роками.

До речі, литовська мумія належить до періоду між 1 653 і 1655 роками. Ця дитина померла у віці від 2 до 4 років дуже близько до часу декількох документованих спалахів європейських епідемій.

У прес-релізі дослідження автори відзначають, що всі попередні свідчення про поширення смертельно небезпечного різновиду віспи, швидше за все, були помилкові і мали відношення до інших захворювань зі схожими симптомами, наприклад, вітрянки або кору.

Вчені також не виключають, що це були й якісь інші штами вірусів віспи, які зникли з лиця землі до того, як були виявлені вченими. Так, під сумнів потрапили діагнози не тільки єгипетських мумій, а й зразків четвертого століття з Китаю і датуються 165 роком нашої ери з Риму.

Нові дані, описані в статті, яка була опублікована в журналі Current Biology, хоч і відкривають завісу таємниці, але породжують ще більше питань. Одне з них, де ж проживав смертельний вірус до того, як вперше потрапив в організм людини? Фахівці вважають, що він міг причаїтися в організмі тварини-господаря. З іншого боку, менш небезпечний штам міг потрапити в тіло людини і вже потім мутувати.

Якщо збудник прийшов від тварин, то він все ще може благополучно там перебувати і чекати сприятливого збігу обставин для нового нападу.

Описане дослідження піднімає дуже цікаві і досить гострі питання, які вимагають, щоб на них знайшли відповіді. Перше, що треба зробити іншим вченим - повторити результати Хендріка Пойнара і його команди. А наступним кроком має стати пильне вивчення мумій даного тимчасового періоду по всьому світу.