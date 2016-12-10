Один келих вина в день може бути небезпечний для серця

Вживання всього одного келиха вина або однієї пляшки пива в день може призвести до виникнення ненормального серцевого ритму, попереджають австралійські експерти з лікарні Альфреда в Мельбурні.

Дані, отримані в результаті вивчення більш ніж 900000 чоловік протягом 12 років, припускають, що регулярне вживання алкоголю - навіть в невеликих кількостях - може бути небезпечним для серця. Вчені виявили, що люди, які щодня випивають близько 340 мл пива міцністю 5 градусів або 140 мл вина міцністю 12 градусів мають на 8% вищий ризик виникнення ненормального серцевого ритму. Більш того, було встановлено, що вживання кожного додаткового напою підвищує цей ризик ще на 8%.

Ненормальний серцевий ритм, відомий як фібриляція передсердь, є основною причиною інсультів і серцевої недостатності у всьому світі. Ця хвороба стає все більш поширеною з віком, торкаючи близько 7 зі 100 чоловік у віці старше 65 років. Нове дослідження демонструє, що регулярне вживання навіть невеликої кількості спиртного може призвести до виникнення даного стану. На думку вчених, це відбувається тому, що алкоголь змінює електричні сигнали, які регулюють скорочення клітин серцевого м'яза, а також перешкоджає нормальній роботі вегетативної нервової системи, яка контролює пульс і дихання.