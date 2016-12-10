Прискореним діленням ракових клітин можна знищити пухлину

Дослідники з Інституту досліджень раку, Університету Кембриджа і Університетського коледжу Дубліна знайшли «запобіжник» в клітинах людини, який міг би зупинити поширення ракових клітин. Прорив фахівців полягає у відкритті молекули BubR1, яка зупиняє передчасне клітинне ділення, коли клітини не готові ділитися.

Розподіл клітин представляє собою процес, за допомогою якого створюються нові клітини шляхом поділу на дві частини. Відключивши «запобіжник» BubR1, можна змусити клітини розділитися передчасно, що призведе до їх смерті, оскільки вони неправильно сформовані, кажуть дослідники. Вчені виявили, що при придушенні активності молекули BubR1 раковим клітинам не вдалося затримати поділ на дві частини, коли вони ще не були готові ділитися. В результаті від кожної ракової клітини утворилися дві незрілі клітини, які швидко загинули. Експерти прийшли до висновку, що молекула BubR1 виступає в якості «запобіжника», який запобігає передчасному розподілу генетичного матеріалу ракових клітин.

Медики вважають, що нове відкриття могло б допомогти лікувати рак шляхом передчасного ділення клітин, тим самим створюючи в них фатальні помилки і вбиваючи їх.