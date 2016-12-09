Учені: кава знижує ризик старечого слабоумства

Як відзначили фахівці, їм вдалося знайти докази того, що напої з кофеїном покращують роботу головного мозку, а значить, знижують ризик розвитку старечого недоумства, повідомляє Informing.

На першому етапі дослідження вчені провели ряд експериментів на гризунах. Виявилося, що кава стимулює їхню мозкову активність. Далі вчені вирішили дослідити, як впливає кава на роботу головного мозку людей. Для цього були відібрані 6,5 тис. жінок у віці від 65 років.

Протягом 10 років добровольці надавали вченим інформацію про те, скільки кави в день вони випивають. Фахівці також регулярно перевіряли когнітивні функції цих людей. Виявилося, що у тих, хто випивав в день по 2 чашки кави, ризик розвитку старечого недоумства знижувався на 35%. До кінця експерименту когнітивні порушення виявили в 388 жінок.

Фахівці вважають, що це пов'язано з впливом кави на рецептори головного мозку. На думку вчених, отриманий ефект пов'язаний із впливом кофеїну на хімічні рецептори аденозин А2А, які з віком можуть пошкоджуватися і працювати неправильно. Ці рецептори впливають на ділянки головного мозку, що відповідають за пам'ять і навчання.

Тепер вчені планують нове дослідження, в якому вони мають намір розібратися в механізмі впливу кави на головний мозок, а також визначити «правильну» щоденну дозу кави.