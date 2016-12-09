Вчені: Ритм дихання впливає на память людей

Ритм дихання впливає на память і емоційне сприйняття людей, заявили американські вчені. Чим частіше вдих-видих, тим краще все запам'ятовується.

Ритм дихання, перш за все, впливає на електричну активність головного мозку. А цей ритм, в свою чергу, залежить від безлічі емоційних і когнітивних чинників, наприклад, від стресу, тривоги і новизни ситуації.

Біологи провели дослідження за участю 60 здорових добровольців. У першому експерименті їм показували фотографії осіб, що виражають переляк або здивування, і просили якомога швидше вгадувати тип емоції, який вони бачать. Дослідники при цьому реєстрували їх дихання.

Виявилося, що, якщо випробовувані дивилися на фотографії під час вдиху, вони визначали переляк швидше, ніж якщо дивилися на фотографії під час видиху. При цьому для фотографій осіб, що виражають здивування, такого ефекту не спостерігалося. Цікаво також, що ефект спостерігався тільки при диханні носом, але не при диханні ротом.

У другому експерименті автори оцінювали роботу пам'яті випробовуваних. Добровольцям показували зображення різних об'єктів і просили їх запам'ятати, після чого вони повинні були правильно вибрати вже бачені зображення з другої серії картинок.

В цьому експерименті також виявилося, що запам'ятовування відбувається краще під час вдиху, ніж під час видиху. Ефект спостерігався і для дихання і носом, і ротом, але для дихання носом був виражений сильніше.

У формуванні та сприйнятті емоцій ключову роль відіграє мигдалеподібне тіло мозку, а в процесах запам'ятовування - гіпокамп. Обидві ці структури належать до лімбічної системи мозку. Таким чином, вчені побічно довели гіпотезу, згідно з якою дихання впливає на активність лімбічної системи.

Дослідники припустили, що прискорене дихання в небезпечній або новій ситуації, крім насичення крові киснем, ще й підвищує активність лімбічної системи за рахунок збільшення кількості вдихів, і це, можливо, дозволяє краще розпізнавати емоції і активізувати пам'ять, передає N + 1.