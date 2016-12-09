Учені виявили напій від депресії

За запевненням фахівців, такі властивості має чай Аяуаска, який ось уже кілька століть п'ють жителі Південної Америки, повідомляє oane.ws.

Фахівці переконані, що чай Аяуаска має антидепресивні властивості, оскільки він містить величезну кількість бета-карболіни і гамміна. Ці речовини сприяють виведенню людини з депресії і рятують від слабкості. Для того, щоб простежити, який вплив чай ​​справляє на організм, фахівці провели досліди на мишах.

Учені побачили, що лабораторні миші, які пили цей вид чаю, протягом кількох днів були в життєрадісному стані. Аналіз показав збільшення в організмі мишей речовини гаммін, який сприяє хорошому, радісного настрою.

Дослідники припустили, що цим напоєм стародавні жителі Південної Америки лікували психічні розлади і поганий настрій. Примітно, що цей чай, за легендою, допомагав спілкуванню з духами померлих і володів галюциногенними властивостями.