Учені назвали «непотрібні» ліки, які нічого не лікують

У ході довгих досліджень впливу деяких лікарських препаратів на людський організм ученим вдалося виявити ряд непотрібних ліків, які не можуть привести до одужання пацієнта, повідомляє Informing.

Лідером списку є препарат «Арбідол» (аналог — «Імустат»). Клінічні випробування цього лікарського засобу проводилися в КНР і на території СНД ще в 1974 році, однак його дії на вірус грипу доведено не було.

На другому місці улюблений багатьма пацієнтами «Ессенціале», який замість обіцяного захисту печінки здатний спровокувати застій жовчі або запальні процеси в ній.

Крім того, європейські медики ніколи не призначають своїм пацієнтам препарати типу «Хілак форте» і «Біфіформ», оскільки вони містять у своєму складі мертві мікроорганізми, що гинуть після обробки, в результаті чого 99% корисних елементів знищується.

При панкреатиті і діабеті також є марними і всі препарати з панкреатином, так що про «Мезим форте» теж можна забути.

У списку непотрібних лікарських засобів виявилося і такий поширений серед пенсіонерів препарат, як «Корвалол». Дослідники прийшли до висновку, що його вживання стає небезпечним при регулярному прийомі і викликає залежність. Також препарат розвиває когнітивні та неврологічні порушення, після чого у людини виникають проблеми із сексуальними функціями.

І нарешті — популярний препарат від кашлю під назвою «Геделікс» не може допомогти при лікуванні кашлю, оскільки лист плюща, що є основною діючою речовиною цього лікарського засобу, визнаний неефективним при такому захворюванні.