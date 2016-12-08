Фахівці опитали більше 7500 повнолітніх чоловіків і жінок.

Згідно з дослідженнями, регулярне гоління інтимних зон збільшує ризик заробити захворювання, яке передається статевим шляхом. Стало відомо, що 66% чоловіків і 84% жінок голять або вдаються до епіляції інтимної зони. Переважна більшість з них мали або мають в своїй медичній карті згадки про венеричні хвороби.

Найвищий ризик зараження очевидний для деяких окремих інфекцій, таких як хламідіоз або герпес. Вчені радять після депіляції не поспішати займатися любов'ю, а почекати кілька днів.